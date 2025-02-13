В Пентагоне раскрыли, с кем будут вестись переговоры по Украине

Шеф Пентагона Хегсет: переговоры по Украине будут вестись с Путиным и Зеленским

Переговоры по урегулированию украинского конфликта будут вестись как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») позвонил им обоим — Владимиру Путину и... Зеленскому. Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими», — заявил глава американского Минобороны.

При этом шеф Пентагона отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира. Кроме того, Хегсет не стал гарантировать, что Европа будет участвовать в переговорах, отметив, что лидировать в этом процессе со стороны США будет американский президент Дональд Трамп.

Также Хегсет заявил, что для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта не требуются уступки от России. По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам переговоров об урегулировании.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее США назвали «ненадежным партнером» после звонка Путину.