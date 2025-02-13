Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона: Россия не получит всего, что хочет по итогам переговоров по Украине

Шеф Пентагона Хегсет: уступки от РФ для начала переговоров по Украине не нужны
close
PeteHegseth/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта не требуются уступки со стороны Российской Федерации. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от (президента России. — «Газета.Ru») Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу. — «Газета.Ru») — я отвергаю», — сказал глава американского военного ведомства на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран — членов НАТО.

По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам переговоров об урегулировании.

12 февраля Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. По словам американского лидера, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Ранее в Госдуме заявили об интенсивной подготовке к переговорам по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами