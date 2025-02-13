Шеф Пентагона: Россия не получит всего, что хочет по итогам переговоров по Украине

Шеф Пентагона Хегсет: уступки от РФ для начала переговоров по Украине не нужны

Для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта не требуются уступки со стороны Российской Федерации. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от (президента России. — «Газета.Ru») Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу. — «Газета.Ru») — я отвергаю», — сказал глава американского военного ведомства на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран — членов НАТО.

По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам переговоров об урегулировании.

12 февраля Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. По словам американского лидера, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Ранее в Госдуме заявили об интенсивной подготовке к переговорам по Украине.