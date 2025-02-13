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В НАТО заявили, что Украина должна вести переговоры с позиции силы

Генсек НАТО Рютте: НАТО хочет сильной переговорной позиции для Украины ради мира
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о стремлении организации обеспечить Украине крепкие позиции во время переговорного процесса для достижения устойчивого мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все согласны с тем, что нужно поставить Украину в наиболее сильную позицию на переговорах, чтобы добиться длительного устойчивого мира, а не «Минска-3», — отметил он на пресс-конференции после заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Его слова приводит Telegram-канал Вести. При этом он отметил, что Россия и США также будут вести двусторонние переговоры по украинскому урегулированию.

Ранее в ЕС напомнили о необходимости участия Украины в переговорах.

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Переговоры о мире на Украине
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