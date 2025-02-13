Песков: Украина так или иначе будет участвовать в переговорах

Песков: РФ и США будут вести двусторонние переговоры урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта. Его слова приводит Telegram-канал Вести.

При этом Песков отметил, что Россия и США также будут вести двусторонние переговоры по украинскому урегулированию. При этом он отметил, что Россия считает США главным собеседником в переговорах по Украине.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали правовой статус украинского президента Владимира Зеленского.

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