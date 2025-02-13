Богомаз отчитался Путину об атаках ВСУ на Брянскую область в январе

Богомаз: более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 700 атак за январь по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Богомаза, Брянская область постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ, только за прошедший месяц было совершено свыше 700 атак.

Также Богомаз доложил Путину, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак ВСУ среди населения нет. По его словам, в январе текущего года в результате атак ВСУ пострадали 1876 домов, из них 144 разрушены полностью.

13 февраля Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных аппаратов на Брянскую область. Он подчеркнул, что подразделения ПВО министерства обороны России ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Ранее жителям Брянской области выплатили более 500 миллионов рублей.