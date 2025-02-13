Удары украинских войск по колонне с экспертами МАГАТЭ попали на видео

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись, на которой запечатлены удары украинских войск по автоколонне с инспекторами МАГАТЭ. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

В комментарии к ролику отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели сорвать ротацию экспертов Международного агентства на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Специалисты должны были сменить друг друга еще 5 февраля, но тогда им также помешали украинские солдаты.

«Противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов). В результате <...> повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России», — уточняется в заявлении.

12 февраля ВСУ обстреляли колонну с автомобилями, в которых находились российские военнослужащие и представители МАГАТЭ. Как рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, машины подверглись атаке возле контрольно-пропускного пункта №2 на Запорожской АЭС. Специалист выразил уверенность, что инспекторы международного агентства лишь чудом остались живы.

По словам официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, из-за действий украинских бойцов была сорвана ротация экспертов МАГАТЭ на атомной электростанции. Генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси назвал данную ситуацию неприемлемой.

Ранее в МАГАТЭ высказались о работе Запорожской АЭС в условиях вооруженного конфликта.