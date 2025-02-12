ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ

Украина сорвала ротацию экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС), колонна с российскими военнослужащими и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотными летательными аппаратами и минометному обстрелу. Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась. Причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Россия в полной мере обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений. Кроме того, российской стороной была направлена группа для встречи экспертов. Она отметила, что ротация начиналась штатно, однако затем движение представителей МАГАТЭ неожиданно заблокировали Вооруженные силы Украины.

12 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ сорвали ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС с помощью атак по Энергодару.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.