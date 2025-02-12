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Гросси прокомментировал срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси: срыв ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС является неприемлемым
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Anna Voitenko/Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает неприемлемым срыв намеченной на среду ротации инспекторов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за угроз их безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

Он выразил сожаление о сегодняшней отмене тщательно подготовленной и согласованной ротации сотрудников МАГАТЭ, которые выполняют важную работу в сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.

До этого в пресс-службе агентства заявили, что на Запорожской атомной электростанции отменили запланированную ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии в связи с провокациями со стороны украинских войск.

12 февраля на станцию должны были прибыть четыре инспектора в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Они должны были давать оценку состояния безопасности ЗАЭС, как эксплуатационной, так и физической.

Ранее директор ЗАЭС рассказал, сколько раз за год ВСУ атаковали станцию.

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