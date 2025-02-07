Глава МАГАТЭ высказался о работе Запорожской АЭС в условиях конфликта

Продолжение работы атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Об этом после завершения переговоров с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает «Интерфакс».

«Эксплуатация самой большой атомной электростанции Европы на фоне военного конфликта, безусловно, является совершенно беспрецедентной», — отметил руководитель международного агентства.

Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте. По словам Гросси, авария на Запорожской АЭС может привести к распространению радиации на обширных территориях.

«Эти усилия должны продолжаться, несмотря на <...> военную активность вокруг станции», — подчеркнул генеральный директор.

7 февраля Гросси прибыл в российскую столицу с официальным визитом. После этого руководитель МАГАТЭ провел переговоры с Лихачевым, встреча состоялась в павильоне «Атом» на территории ВДНХ.

Ранее в РФ призвали украинские власти не мешать работе инспекторов МАГАТЭ.