Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ высказался о работе Запорожской АЭС в условиях конфликта

Гросси назвал беспрецедентной работу Запорожской АЭС на фоне боевых действий
close
РИА Новости

Продолжение работы атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Об этом после завершения переговоров с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает «Интерфакс».

«Эксплуатация самой большой атомной электростанции Европы на фоне военного конфликта, безусловно, является совершенно беспрецедентной», — отметил руководитель международного агентства.

Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте. По словам Гросси, авария на Запорожской АЭС может привести к распространению радиации на обширных территориях.

«Эти усилия должны продолжаться, несмотря на <...> военную активность вокруг станции», — подчеркнул генеральный директор.

7 февраля Гросси прибыл в российскую столицу с официальным визитом. После этого руководитель МАГАТЭ провел переговоры с Лихачевым, встреча состоялась в павильоне «Атом» на территории ВДНХ.

Ранее в РФ призвали украинские власти не мешать работе инспекторов МАГАТЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами