Раскрыты подробности об обстреле колонны с инспекторами МАГАТЭ со стороны ВСУ

Рогов: инспекторы МАГАТЭ лишь чудом выжили при обстреле со стороны ВСУ

Представители МАГАТЭ чудом выжили после того, как попали под обстрел со стороны украинских войск возле контрольно-пропускного пункта (КПП) на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в беседе с журналистами РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Колонна, в которой был автомобиль с иностранными инспекторами МАГАТЭ, попала под прицельные минометные и артиллерийские удары, а также атаки дронов», — подчеркнул он.

По словам Рогова, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряды упали и разорвались совсем рядом с колонной. Общественный деятель отметил, что специалисты международного агентства выжили лишь чудом.

Как он сказал, всего в районе КПП №2 зафиксировали два минометных и пять артиллерийских обстрелов. Кроме того, украинские военные нанесли по соответствующей территории четыре удара с помощью беспилотников.

12 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ сорвали ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Украинские военные атаковали направлявшуюся к объекту колонну с автомобилями, в которых находились российские солдаты и представители международного агентства.

Ранее в ООН заявили о нехватке смелости у МАГАТЭ для признания угрозы со стороны Украины.