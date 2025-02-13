В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале об отмене красного уровня угрозы атаки БПЛА в регионе.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на ранее объявленных территориях», — пояснил Артамонов.

До этого он сообщал, что сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков дрона.

Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Глава региона отметил, что работа станции аэрации не нарушена, на месте работают оперативные службы.

В 04:20 Артамонов заявил, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. По его словам, работали системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Позже он сообщил, что в Липецке восстановлено электроснабжение, нарушенное после атаки БПЛА.

Ранее в Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов.