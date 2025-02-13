Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Артамонов: в Липецкой области отменен красный уровень угрозы атаки БПЛА
close
Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале об отмене красного уровня угрозы атаки БПЛА в регионе.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на ранее объявленных территориях», — пояснил Артамонов.

До этого он сообщал, что сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков дрона.

Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Глава региона отметил, что работа станции аэрации не нарушена, на месте работают оперативные службы.

В 04:20 Артамонов заявил, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. По его словам, работали системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Позже он сообщил, что в Липецке восстановлено электроснабжение, нарушенное после атаки БПЛА.

Ранее в Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами