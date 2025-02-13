В Липецкой области сообщили о массированном налете дронов

Липецкая область подверглась массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, работают системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Telegram-канал Baza пишет, что жители Липецкой области сообщили о налете дронов на Елец и Липецк и работе ПВО.

В 04:06 Артамонов заявил, что «объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для г. Грязи и Грязинского района».

В 03:25 глава региона предупредил о риске атаки беспилотников на регион. Он призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор рекомендовал находиться в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят. Также он призвал местных жителей не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов, поскольку эта информация помогает противнику корректировать направление дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.