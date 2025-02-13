Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области сообщили о массированном налете дронов

Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО
close
РИА Новости

Липецкая область подверглась массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, работают системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Telegram-канал Baza пишет, что жители Липецкой области сообщили о налете дронов на Елец и Липецк и работе ПВО.

В 04:06 Артамонов заявил, что «объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для г. Грязи и Грязинского района».

В 03:25 глава региона предупредил о риске атаки беспилотников на регион. Он призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор рекомендовал находиться в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят. Также он призвал местных жителей не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов, поскольку эта информация помогает противнику корректировать направление дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами