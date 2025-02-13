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Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки дронов на регион

Артамонов: из-за атаки БПЛА пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Глава региона отметил, что работа станции аэрации не нарушена, на месте работают оперативные службы.

«На данный момент зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений», — отмечается в следующем сообщении.

Здесь обошлось без пострадавших, на месте также работают специалисты, написал губернатор.

Артамонов добавил, что поручил муниципалитету оценить ущерб после того, как саперы обезвредят обломки дронов.

До этого губернатор сообщил о восстановлении электроснабжения в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА.

В 04:20 Артамонов заявил, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. По его словам, работают системы противовоздушной обороны и средства подавления.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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