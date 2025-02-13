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В Липецке восстановили электроснабжение

Артамонов: в Липецке восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки БПЛА
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Depositphotos

Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено», — говорится в сообщении.

На территории области упали обломки двух беспилотников, уточнил он. Известно, что в результате атаки на регион пострадала женщина.

В 04:06 мск Артамонов заявил, что «объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для г. Грязи и Грязинского района».

В 03:25 мск губернатор предупредил о риске атаки беспилотников на регион. Он призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор рекомендовал находиться в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят. Позже Артамонов сообщил, что украинские войска атаковали Липецк при помощи беспилотников.

Ранее в Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов.

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