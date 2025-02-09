В Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область с помощью 87 снарядов

Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам со стороны украинских войск с применением 87 снарядов и 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что ударам подверглись 37 населенных пунктов в семи районах.

По словам главы российского субъекта, в Борисовском районе были обстреляны село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по ним девять боеприпасов.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов <...> и совершены атаки девяти беспилотников», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские бойцы выпустили 17 снарядов и пять БПЛА по семи населенным пунктам в Белгородском районе. Еще 14 дронов ВСУ атаковали Валуйский муниципальный округ, в том числе село Шелаево.

«В результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мирный житель», — подчеркнул Гладков.

Он уточнил, что у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и ранения лица. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как отметил губернатор, один БПЛА ликвидировали в Корочанском районе. Более того, 10 дронов и 16 боеприпасов были выпущены по семи населенным пунктам в Краснояружском районе.

За аналогичный промежуток времени ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Шебекинском муниципальном округе. По ним были нанесены удары с применением 17 снарядов и девяти беспилотников.

Ранее в Белгородской области подсчитали, сколько гражданских машин было повреждено в результате обстрелов ВСУ за все время конфликта.