Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область с помощью 87 снарядов
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам со стороны украинских войск с применением 87 снарядов и 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что ударам подверглись 37 населенных пунктов в семи районах.

По словам главы российского субъекта, в Борисовском районе были обстреляны село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по ним девять боеприпасов.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов <...> и совершены атаки девяти беспилотников», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинские бойцы выпустили 17 снарядов и пять БПЛА по семи населенным пунктам в Белгородском районе. Еще 14 дронов ВСУ атаковали Валуйский муниципальный округ, в том числе село Шелаево.

«В результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мирный житель», — подчеркнул Гладков.

Он уточнил, что у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и ранения лица. Мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как отметил губернатор, один БПЛА ликвидировали в Корочанском районе. Более того, 10 дронов и 16 боеприпасов были выпущены по семи населенным пунктам в Краснояружском районе.

За аналогичный промежуток времени ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Шебекинском муниципальном округе. По ним были нанесены удары с применением 17 снарядов и девяти беспилотников.

Ранее в Белгородской области подсчитали, сколько гражданских машин было повреждено в результате обстрелов ВСУ за все время конфликта.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами