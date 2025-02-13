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В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Самарской области
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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на всей территории Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в заявлении ведомства.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных аппаратов на регион.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины региона пострадали два мирных жителя.

Кроме того, указал Гладков, в результате обстрела были повреждены линии газо- и электроснабжения. Ожидается, что аварийные бригады приступят к ремонтным работам после согласования с Минобороны России.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

Ранее 18 беспилотников атаковали Саратовскую область.

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