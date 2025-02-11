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Украинские БПЛА уничтожили над двумя регионами России

Минобороны: 4 украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями
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Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

В публикации отмечается, что дроны были уничтожены в период с 16:40 до 17:45 мск. Три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области и еще один — над Курской областью.

До этого сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 10 февраля уничтожили три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.

В Минобороны России заявили, что в течение минувшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских дронов в небе над территорией страны. В частности, семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Краснодарском крае.

По данным российского оборонного ведомства, семь из них ликвидировали над территорией Краснодарского края, три над Брянской областью, два над Ростовской и по одному над Белгородской и Курской областями и Крымом.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

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