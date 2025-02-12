В Белом доме не стали комментировать возможность приема Украины в НАТО

Возможность приема Украины в НАТО не обсуждалась перед подготовкой брифинга. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Я не обсуждала с президентом Трампом вопросы членства Украины в НАТО или ее ядерных возможностей. Предоставлю ему возможность самому высказаться на эту тему», — сообщила Левитт.

До этого Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина региональным конкурентом, однако считает важным поддержание отношений по дипломатическим каналам.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Германии призвали готовиться к переговорам по Украине.