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В Горловке четыре человека пострадали во время обстрела

Приходько: четверо жителей Горловки ранены при обстреле ВСУ
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Сергей Аверин/РИА Новости

Мирная жительница Горловки в ДНР получила ранения во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), позже число пострадавших выросло. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех», — сообщил Приходько.

Известно, что ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель». Об обстреле стало известно 24 января, примерно в 15:10. Через 20 минут появилась информация о пострадавших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

20 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь жителей Горловки пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, один из снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. Позже выяснилось, что число пострадавших выросло до 11.

Ранее украинская разведка пыталась подкупом склонить военных РФ к оставлению позиций в Горловке.

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