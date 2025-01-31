В Горловке три человека пострадали при обстреле больничного городка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трех», — говорится в сообщении.

24 января стало известно, что четыре человека в Горловке пострадали во время обстрела.

ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель». Информация об обстреле появилась 24 января, примерно в 15:10. Через 20 минут появилась информация о пострадавших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

20 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что восемь жителей Горловки пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, один из снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. Позже выяснилось, что число пострадавших выросло до 11.

Ранее украинская разведка пыталась подкупом склонить военных РФ к оставлению позиций в Горловке.