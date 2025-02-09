Мэр Горловки Приходько предупредил жителей о минах «Колокольчик» на улицах

Мэр Горловки Иван Приходько предупредил жителей о минах «Колокольчик» на улицах. Заявление Приходько опубликовано в его Telegram-канале.

«Убедительная просьба – при обнаружении такого боеприпаса ни в коем случае не трогать и не поднимать», — подчеркнул он.

Мины были обнаружены в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

До этого в Горловке три человека пострадали при обстреле больничного городка украинской армией.

24 января стало известно, что четыре человека в Горловке пострадали во время обстрела.

ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель». Информация об обстреле появилась 24 января, примерно в 15:10. Через 20 минут появилась информация о пострадавших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 12 мирных жителей Горловки пострадали из-за обстрела ВСУ.