Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки в ДНР

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 11. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до одиннадцати», — написал он.

20 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь жителей Горловки пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, один из снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2. В результате в хирургическом корпусе оказались повреждены входная группа и остекление 28 оконных проемов. Кроме того, в ходе обстрела повреждения получили два жилых дома, коммунальное предприятие, местный дворец культуры и два автомобиля.

Пушилин выразил уверенность, что ВСУ наносят удары по населенным пунктам, так как не в состоянии противостоять наступлению российских подразделений на поле боя.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке.