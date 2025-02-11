Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ

Украина пытается выиграть время и предотвратить крупный прорыв России, который может обернуться разгромом обороны ВСУ. Об этом пишет экс- помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в материале для Asia Times.

В связи с этим, по его словам, перед Зеленским стоят две проблемы. Он стремительно теряет солдат, а в украинской армии растет уровень дезертирства. Кроме того, украинский лидер больше не может рассчитывать на крупные поставки оружия из США, «нехватка которого еще больше ослабит боеспособность» Киева, указал Брайен.

«Я не думаю, что администрация Трампа предоставит Зеленскому какие-то большие обещания. На самом деле, сейчас ходят не только слухи, что администрация [Трампа] хочет провести выборы на Украине, возможно, уже этой осенью, и — хотя они этого и не говорят — что они хотели бы, чтобы Зеленского заменило более гибкое руководство. Естественно, Зеленский не согласен и говорит, что выборы «развалят армию», — пишет эксперт.

До этого Владимир Зеленский заявил, что, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, Европа в одиночку не сможет заполнить этот пробел.

Ранее Трампу резко ответили на слова о том, что Украина может стать частью России.