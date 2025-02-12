Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов оценил планы Зеленского по привлечению молодежи в ВСУ

Рогов назвал планы привлечения 18-летних в ВСУ «жертвоприношением» Западу
close
Reuters

Планы украинского лидера Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются «жертвоприношением» Западу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

На сайте Минобороны Украины появилось сообщение о том, что добровольцам от 18 до 24 лет обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тыс. гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения, а также обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение.

«По сути это жертвоприношение Западу, которое Зеленский готов совершить для того, чтобы удержаться у власти», — заявил он.

По словам Рогова, Зеленский решил прибегнуть к мобилизации молодежи «хитрым — гибридным путем». Председатель комиссии отметил, что если украинский лидер получит гарантии пребывания на посту президента от Запада, то мобилизация 18-летних может стать обязательной.

До этого, комментируя предложение, Рогов отметил, что инициатива Зеленского по привлечению 18-летних жителей страны в ряды ВСУ является «мышеловкой». Он обратил внимание на то, что для молодых украинцев это «дорога в один конец», и призвал не попадаться на уловки Зеленского.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами