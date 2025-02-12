Планы украинского лидера Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются «жертвоприношением» Западу. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

На сайте Минобороны Украины появилось сообщение о том, что добровольцам от 18 до 24 лет обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тыс. гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения, а также обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение.

«По сути это жертвоприношение Западу, которое Зеленский готов совершить для того, чтобы удержаться у власти», — заявил он.

По словам Рогова, Зеленский решил прибегнуть к мобилизации молодежи «хитрым — гибридным путем». Председатель комиссии отметил, что если украинский лидер получит гарантии пребывания на посту президента от Запада, то мобилизация 18-летних может стать обязательной.

До этого, комментируя предложение, Рогов отметил, что инициатива Зеленского по привлечению 18-летних жителей страны в ряды ВСУ является «мышеловкой». Он обратил внимание на то, что для молодых украинцев это «дорога в один конец», и призвал не попадаться на уловки Зеленского.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».