Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию»

Нардеп Дубинский: Зеленский закладывает бомбу под боеспособность армии
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский «закладывает бомбу» под боеспособность ВСУ при попытке заманить в армию 18-летних. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Попытка Зеленского купить мобилизацию провалится так же, как и его обещания победы <…> Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию — он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что такой шаг «создаст жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми контрактниками», поскольку «одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы».

Накануне Зеленский заявил, что на Украине гражданам 18-25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тыс.). По его словам, украинские солдаты от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее идею Зеленского заманить 18-летних в ВСУ назвали мышеловкой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами