В Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию»

Президент Украины Владимир Зеленский «закладывает бомбу» под боеспособность ВСУ при попытке заманить в армию 18-летних. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Попытка Зеленского купить мобилизацию провалится так же, как и его обещания победы <…> Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию — он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что такой шаг «создаст жесткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми контрактниками», поскольку «одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы».

Накануне Зеленский заявил, что на Украине гражданам 18-25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тыс.). По его словам, украинские солдаты от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее идею Зеленского заманить 18-летних в ВСУ назвали мышеловкой.