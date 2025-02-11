Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине начали набор в ВСУ контрактников от 18 лет

Минобороны Украины начало предлагать контракты 18-летним
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

На Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Помимо этого, их освободят от призыва на год после окончания контракта. В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что добровольцы получат «профессиональную боевую выучку по стандартам НАТО».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине гражданам в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт: за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тысяч). По его словам, украинские солдаты смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик.

Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что инициатива Зеленского по привлечению 18-летних жителей страны в ряды ВСУ является мышеловкой. Он обратил внимание на то, что для молодых украинцев это «дорога в один конец». Рогов призвал не попадаться на уловки Зеленского.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами