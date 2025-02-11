На Украине начали набор в ВСУ контрактников от 18 лет

На Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Помимо этого, их освободят от призыва на год после окончания контракта. В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что добровольцы получат «профессиональную боевую выучку по стандартам НАТО».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине гражданам в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт: за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тысяч). По его словам, украинские солдаты смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик.

Позже председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что инициатива Зеленского по привлечению 18-летних жителей страны в ряды ВСУ является мышеловкой. Он обратил внимание на то, что для молодых украинцев это «дорога в один конец». Рогов призвал не попадаться на уловки Зеленского.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».