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Минобороны сообщило об уничтожении украинскими военными почти всех мужчин в курском селе

Минобороны: бойцы ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что украинские военнослужащие прикрывались местными жителями, которые находились у них в заложниках, как живым щитом.

27 января Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили Николаево-Дарьино от украинских формирований. В боях за село принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что освобождение Николаево-Дарьино важно для дальнейшего штурма занятого Вооруженными силами Украины города Суджи.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против солдат ВСУ, участвовавших в атаках на мирных жителей Николаево-Дарьино.

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