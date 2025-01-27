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Российский военкор объяснил значение освобождения села Николаево-Дарьино под Курском

Военкор Коц: освобождение Николаево-Дарьино важно для последующего штурма Суджи
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Виталий Аньков/РИА Новости

Освобождение солдатами ВС РФ села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Суджи. Об этом заявил российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Населенный пункт важен для восстановления контроля за этим участком границы — село стоит прямо на «ленточке». Плюс точка подскока для еще одного направления штурма Свердликово, открывающего одну из трасс на Суджу», — объяснил он.

По его словам, Минобороны РФ ранее официально объявило об освобождении Николаево-Дарьино, однако позиции необходимо закрепить. Коц добавил, что на данный момент российские военные ведут бои на окраинах Свердликово.

До этого стало известно, что в течение суток украинские формирования потеряли свыше 190 солдат в Курской области. Общие потери ВСУ за все время боевых действий на данном направлении уже превысили 55 тыс. человек и сотни единиц техники, включая 321 танк и 1 636 боевых бронированных машин.

Ранее российские штурмовики Су-25 предотвратили ротацию ВСУ в Курской области.

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