Российские военнослужащие освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 12 бригад ВСУ. Места их скопления располагались в районе населенных пунктов Гуево, Свердликово, Куриловка, Черкасское Поречное, Малая Локня и Гоголевка. Также ударам подверглись позиции украинских войск у населенных пунктов Викторовка, Новая Сорочина, Махновка, Замостье, Никольский, Гончаровка, Лебедевка и Николаевка.

«Отражены две контратаки противника», — отмечается в заявлении.

27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что достоверно подсчитать нанесенный Курской области ущерб будет нельзя до тех пор, пока не закончится операция по зачистке приграничного региона от формирований ВСУ. До этого исполняющий обязанности министра восстановления и развития российского субъекта Алексей Карнаушко рассказал, что главы федеральных ведомств оценили причиненный Курской области ущерб в 750 млрд рублей.

Ранее российские солдаты сорвали переброску десанта ВСУ в Курской области.