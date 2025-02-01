СК возбудил дело о теракте против солдат ВСУ, атаковавших мирных жителей Курска

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористического акта, совершенного украинскими боевиками против мирного населения Суджанского района Курской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

«ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт в отношении мирного населения Суджанского района Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 31 января украинские диверсанты использовали беспилотный летательный аппарат для сброса взрывного устройства на мирных жителей села Николаево-Дарьино во время их организованной эвакуации.

В декабре житель села Гончаровка Суджанского района Андрей Новицкий заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреливали мирных жителей, когда те пытались покинуть приграничные районы Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из поселка Дальнее, расположенного под Курахово в Донецкой народной республике.

Ранее Захарова призвала обратить внимание ООН на преступления ВСУ в Курской области.