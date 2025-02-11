Из приложения для ветеранов армии США удалили раздел «гендерная идентичность»

DOGE: в приложении для ветеранов армии США больше нет гендерной идентичности

В мобильном приложении американского министерства по делам ветеранов больше нет раздела «гендерная идентичность». Об этом сообщается на странице департамента эффективности государственного управления США (DOGE) в социальной сети X.

В публикации указывается, что раздел с гендерной идентичностью в личном кабинете пользователя был удален. В качестве подтверждения на странице DOGE приложен скриншот мобильного приложения.

27 января DOGE сообщил, что США сэкономили $145 млн после отмены программ «инклюзивности и равенства».

Вступивший на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее Трамп заявил о признании в США только двух гендеров.