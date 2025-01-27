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США сэкономили $145 млн благодаря отмене программ «инклюзивности и равенства»

В США сэкономили $145 млн после отмены инклюзивных программ
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Carlos Barria

США сэкономили $145 млн после отмены программ «инклюзивности и равенства». Об этом сообщает государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X.

«Еще $145 млн сэкономлено за счет отмены 16 контрактов в рамках программ DEI (Diversity, equity, and inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность — «Газета.Ru») министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также финансов. Спасибо этим ведомствам за их активную и оперативную работу», — говорится в посте.

Вступивший на пост президента США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Трамп заявил, что американцы заслуживают правительства, которое стремится служить каждому человеку с равным достоинством и уважением и «тратить средства налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».

Ранее Трамп заявил о признании в США только двух гендеров.

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