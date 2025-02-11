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ВС России блокируют контратаки ВСУ на Волчанском направлении

Ганчев: ВС России блокируют контратаки ВСУ на Волчанском направлении
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России успешно отражают контратаки Вооруженных сил Украины на Волчанском направлении. Об этом заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сейчас группировкой «Север» предпринимаются шаги к блокировке украинской группировки, которая атакует наши позиции на Волчанском направлении», — сказал он.

Блокировать вражескую группировку войск ВС России пытаются со стороны Купянского направления.

Также Ганчев заявил, что украинские войска начали совершать обстрелы тыловых районов Харьковской области.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска усилили нанесение ударов при помощи беспилотников по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Волчанска в Харьковской области.

Кроме того, бойцы подразделений группировки «Север» нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Ранее Ганчев заявил о положительных изменениях на одном из направлений СВО.

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