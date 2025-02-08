Марочко: ВС РФ усилили удары БПЛА по ВСУ в районе Волчанска

Российские войска усилили нанесение ударов при помощи беспилотников по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он пояснил, что ВСУ начали стягивать части к Волчанску.

«Прежде всего активизировались наши «бплашники», которые по выявленным местам скопления украинских боевиков наносят регулярные удары. Данная тактика весьма эффективна. Она ослабляет силы противника и деморализует личный состав, поскольку они несут постоянные потери», — сообщил Марочко.

Ситуация вокруг Волчанска, как отметил военный эксперт, остается стабильно напряженной.

До этого бойцы подразделений группировки «Север» нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Также подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее Новомлынск в Харьковской области перешел под контроль российских сил.