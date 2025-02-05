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В Минобороны РФ рассказали об успехах группировок «Север» и «Юг» в зоне СВО

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий групп «Север» и «Юг»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов в зоне ответственности группировок российских войск «Север» и «Юг» в Харьковской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Бойцы подразделений группировки «Север» нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Там украинская армия потеряла до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное в ДНР. ВСУ потеряли до 200 бойцов, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

В общей сложности с начала СВО Украина потеряла 653 самолета, 283 вертолета, 42463 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и другой техники.

Ранее Новомлынск в Харьковской области перешел под контроль российских сил.

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