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Ганчев заявил, что ВСУ начали обстреливать тыловые районы Харьковской области

Ганчев: ВСУ начали обстреливать тыловые районы Харьковской области
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РИА Новости

Украинские войска начали совершать обстрелы тыловых районов Харьковской области. Об этом ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, за последний год интенсивность обстрелов усилилась. Ганчев заявил, что на сегодняшний день практически не осталось населенных пунктов в тыловых районах Харьковской области, куда не долетают беспилотники и не добивает артиллерия.

Также он отметил, что снизить интенсивность атак позволит дальнейшее продвижение российских войск на запад региона.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска усилили нанесение ударов при помощи беспилотников по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Волчанска в Харьковской области.

Кроме того, бойцы подразделений группировки «Север» нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Ранее Новомлынск в Харьковской области перешел под контроль российских сил.

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