Ганчев заявил о положительных изменениях на одном из направлений СВО

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о положительных изменениях на Купянском направлении. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, российские войска ведут зачистку Двуречной от подразделений ВСУ.

«Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. Один из них самый большой — это Двуречная», — поделился Ганчев.

Он подчеркнул, что Двуречная имеет важное значение. Взятие этого населенного пункта под контроль позволит российским войскам развить наступление на нескольких направлениях.

До этого Ганчев говорил, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России, и она будет освобождена. Если украинской армии не будет в Харьковской области, обстрелы Белгорода и Донецка прекратятся и будут невозможны, уверен он.

Ранее Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин.