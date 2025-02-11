Армия Израиля повысила боеготовность на южном направлении

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о повышении уровня готовности в южном командовании и мобилизации резервистов из-за риска возобновления боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В соответствии с оценкой ситуации и решением о повышении уровня готовности в южном командовании было принято решение о дополнительном усилении войск, включая посредством резервистов», — говорится в сообщении.

Переброска войск производится из-за подготовки к «различным сценариям», уточнили в пресс-службе.

Недавно премьер-министр Израиля заявил, что ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы, 15 февраля.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее сообщалось, что израильские силы останутся в Газе для возвращения оставшихся заложников.