Российские войска уничтожили крупный пункт дислокации войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в селе Таврическом Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Все находившиеся там боевики и их машины уничтожены», — сказал глава комиссии.

Рогов отметил, что удар нанесла фронтовая авиация. По его словам, в операции применили десять авиабомб.

7 февраля Рогов сообщил, что после взятия под контроль Великой Новоселки Вооруженные силы (ВС) России достигли административной границы Запорожской области с востока. Глава комиссии отметил, что в дальнейшем российские войска смогут атаковать укрепрайоны в районе Гуляйполя и Орехова.

5 февраля командир разведывательной роты с позывным «Колибри» сообщил, что операторы БПЛА разведывательного батальона группировки российских войск «Днепр» уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.