Рогов: ВС РФ после взятия Великой Новоселки вышли на границу ДНР и Запорожья

После освобождения Великой Новоселки российские войска достигли административной границы Запорожской области с востока. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, в эфире радиостанции «Комсомольская Правда».

«На приграничной территории с ДНР, после освобождения Великой Новоселки, российская армия уже находится у административной границы между двумя нашими новыми регионами — ДНР и Запорожской областью. Надеемся, что дальнейшее продвижение позволит нам атаковать укрепрайоны в районе Гуляйполя и Орехова, где противник удерживает позиции и постоянно перебрасывает туда дополнительные силы», — заявил он.

31 января Минобороны сообщило, что российские военные за неделю освободили населенные пункты Великая Новоселка, Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Двуречная в Харьковской области.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.