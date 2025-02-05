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Украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия

Pais: украинские военные признали, что у России сильная армия
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные признали, что у России сильная армия и больше знаний в вопросах военного дела, пишет испанская газета El Pais.

«Говорят, что мы воюем с бродягами и неопытными дураками, но у России больше знаний и очень сильная армия», — поделился сержант бригады ВСУ, которая находится на позициях в районе Великой Новоселки.

Еще один украинский военный рассказал журналистам газеты, что ВСУ не смогут закончить конфликт на поле боя, так как российская армия «намного превосходит» украинскую. Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на нехватку вооружения, снарядов, запасных частей для техники, а также беспилотников.

До этого первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не способен вернуть утраченные территории, является «периодом правды» главы государства.

Ранее Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ в боях против группировок «Днепр» и «Восток».

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