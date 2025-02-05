Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные поразили спутниковую станцию Starlink в Запорожье

Российский дрон поразил спутниковую станцию Starlink ВСУ в Запорожье
close
Global Look Press

Операторы БПЛА разведывательного батальона группировки российских войск «Днепр» уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил командир разведывательной роты с позывным «Колибри», передает РИА Новости.

Станция находилась в заброшенной застройке. На ее уничтожение был направлен ударный беспилотный летательный аппарат, оператор которого точным сбросом боеприпаса поразил станцию. Тем самым украинское командование лишилось возможности оперативного управления подразделением.

По словам офицера, дрон в настоящее время становится одним из ключевых компонентов противодействия на фронте, столкновения с украинскими военными в стрелковом бою минимизированы, в основном действует артиллерия, корректируется ее работа с коптеров. «Колибри» добавил, что любая операция выполняется с помощью беспилотника, в том числе разведывательного, даже разминирование троп осуществляется с помощью операторов БПЛА.

Ранее группировка войск «Запад» ликвидировала машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами