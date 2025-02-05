Российские военные поразили спутниковую станцию Starlink в Запорожье

Операторы БПЛА разведывательного батальона группировки российских войск «Днепр» уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил командир разведывательной роты с позывным «Колибри», передает РИА Новости.

Станция находилась в заброшенной застройке. На ее уничтожение был направлен ударный беспилотный летательный аппарат, оператор которого точным сбросом боеприпаса поразил станцию. Тем самым украинское командование лишилось возможности оперативного управления подразделением.

По словам офицера, дрон в настоящее время становится одним из ключевых компонентов противодействия на фронте, столкновения с украинскими военными в стрелковом бою минимизированы, в основном действует артиллерия, корректируется ее работа с коптеров. «Колибри» добавил, что любая операция выполняется с помощью беспилотника, в том числе разведывательного, даже разминирование троп осуществляется с помощью операторов БПЛА.

Ранее группировка войск «Запад» ликвидировала машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink.