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Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Минобороны: системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Крымом
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Евгений Биятов/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, украинский дрон уничтожили около 18:50 мск.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что российские системы ПВО в течение суток уничтожили пять боеприпасов, выпущенных военными ВСУ. В заявлении уточнялось, что были сбиты три снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна бомба Hammer. Кроме того, средства ПВО перехватили один снаряд от РСЗО «Ураган».

До этого украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата. Как отметили в Минобороны, около 11:10 мск в регионе сработали средства противовоздушной обороны.

Ранее за ночь над Россией сбили 15 украинских беспилотников.

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