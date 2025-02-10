За ночь над Россией сбили 15 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны за ночь. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, семь из них ликвидировали над территорией Краснодарского края, три над Брянской областью, два над Ростовской и по одному над Белгородской и Курской областями и Крымом.

Несколькими часами ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Незадолго до этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре обломки БПЛА Вооруженных сил Украины упали на жилой комплекс «Центральный».

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.