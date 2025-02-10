Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять снарядов ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда от HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили пять боеприпасов, выпущенных военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что в зоне конфликта сбили три снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и одну бомбу Hammer французского производства. Кроме того, средства ПВО перехватили один снаряд от РСЗО «Ураган».

«Также [ликвидирован] 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — добавили в ведомстве.

10 февраля в Минобороны РФ рассказали, что ночью в регионах страны сбили 15 украинских беспилотников. Семь летательных аппаратов уничтожили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской области, по одному — в республике Крым, Белгородской и Курской областях.

Вечером 9 февраля системы противовоздушной обороны нейтрализовали три дрона ВСУ в небе над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря. Беспилотники были ликвидированы в период с 19:20 до 19:40 мск.

Ранее украинский беспилотник пытался атаковать Ленинградскую область.