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В Белгородской области перехватили украинский дрон

Минобороны РФ сообщило о ликвидации БПЛА в Белгородской области
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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что около 11:10 мск в регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — добавили в ведомстве.

Утром 10 февраля в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью в регионах страны перехватили 15 украинских дронов. Семь из них сбили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской области. При этом в Республике Крым, а также Курской и Белгородской областях уничтожили по одному БПЛА.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в деревне Малый Каменец в результате атаки беспилотника пострадала 33-летняя местная жительница. У нее диагностировали осколочные ранения средней степени тяжести, сейчас женщина находится в больнице.

Ранее в Краснодарском крае сообщили о падении обломков сбитого дрона на жилой комплекс.

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