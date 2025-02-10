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Жители курского села рассказали, как выживали почти 200 дней до прихода ВС РФ

Жители Николаево-Дарьино рассказали, как выживали 186 дней до прихода ВС РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жители освобожденного от украинской армии села Николаево-Дарьино Курской области рассказали, как они выживали на протяжении 186 дней до прибытия российских военнослужащих. Подробности сообщает телеканал «Звезда».

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей при помощи танков и беспилотников, рассказали местные.

«Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода», — рассказали один из жителей.

Связи и электричества во время украинской оккупации не было, воду местные жители брали из ближайшей реки, питались картошкой и консервами собственного приготовления.

27 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили Николаево-Дарьино от украинских формирований. В боях за село принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже местные жители рассказали, что российский военнослужащий с позывным Волк помог мирным гражданам эвакуироваться из села Николаево-Дарьино в Курской области во время нападения ВСУ, несмотря на полученное в ходе боевых действий ранение.

Ранее военкоры сообщили о переходе Дачного под контроль ВС РФ.

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