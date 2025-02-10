Российский военнослужащий с позывным «Волк» помог мирным гражданам эвакуироваться из села Николаево-Дарьино в Курской области, несмотря на полученное в ходе боевых действий ранение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жителей населенного пункта.

По словам одного из источников агентства, проживающие в Николаево-Дарьино люди шесть месяцев провели «в заточении». В связи с этим он выразил благодарность бойцу Вооруженных сил РФ, благодаря которому жители села смогли добраться до безопасного места.

«Это наш герой. <...> Спасибо большое всем. И вам, и ему. Всем, что нас освободили», — добавил житель населенного пункта.

При этом другие эвакуированные граждане подчеркнули, что «Волк» был ранен, когда они покидали Николаево-Дарьино.

27 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны освободили Николаево-Дарьино от украинских формирований. В боях за село принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже о ситуации на поле боя высказался военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что освобождение Николаево-Дарьино важно для дальнейшего штурма занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджи.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против солдат ВСУ, участвовавших в атаках на мирных жителей Николаево-Дарьино.