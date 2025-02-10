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Военкоры сообщили о переходе Дачного под контроль ВС РФ

«Иди и смотри»: российская армия взяла под контроль поселок Дачное в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты взяли под контроль поселок Дачное к западу от Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части освободили Дачное. Враг откатывается с окраин поселка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что армия РФ также продвигается в районе Андреевки, и если наступление продолжится, то российские военные зайдут на территорию Днепропетровской области.

6 января российские солдаты взяли Курахово в ДНР под полный контроль. 13 января в Курахово началась эвакуация мирных жителей, до сих пор остававшихся в населенном пункте. Вывоз людей в безопасные места организовали бойцы мотострелковых подразделений в составе группировки российских войск «Юг».

Минобороны публиковало кадры эвакуации граждан. В ролике показано, что свои дома покидают не только пенсионеры. Среди эвакуирующихся жителей можно заметить и много молодых людей.

Ранее российский командир рассказал о запертых в Дзержинске из-за обстрелов жителях.

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