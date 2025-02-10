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В Курской области при атаке украинского БПЛА пострадала женщина

Хинштейн: жительница деревни Малый Каменец пострадала в результате атаки ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на деревню Малый Каменец в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по населенному пункту в темное время суток. Из-за этого 33-летняя местная жительница получила осколочные ранения средней степени тяжести.

«Наши военные доставили женщину в областную клиническую больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь», — подчеркивается в заявлении.

В тексте уточняется, что в медицинское учреждение выехала временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

Как отметил Хинштейн, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Он выразил уверенность, что врачи продолжат делать все возможное, чтобы пострадавшая как можно скорее вернулась к привычной жизни.

10 февраля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 15 украинских БПЛА. Семь летательных аппаратов ликвидировали в Краснодарском крае, еще три — в небе над Брянской областью.

В Ростовской и Курской областях были уничтожены два и один украинский дрон соответственно. Также по одному беспилотнику нейтрализовали в Республике Крым и Белгородской области.

Ранее дрон ВСУ атаковал электрическую подстанцию в Курской области.

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